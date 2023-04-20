基隆市各中小學響應性平教育日打卡。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

老師們也響應性平教育日打卡活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處處長劉美蘭（中）表示，希望透過性平教育的活動，讓基隆成為全亞洲最友善的城市。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育部自今年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，基隆市教育處表示，基隆市中小學也於今日響應「性別平等教育日打卡活動」，全市師生持性別平等教育相關之呼籲標語，拍照並上傳至學校臉書「打卡」，透過全國一致行動，展現落實性別平等教育的勇氣與決心。

教育處說，2000年4月20日於屏東縣立高樹國民中學發生葉永鋕事件，為能透過「性別平等教育法」，促使學校注意性別弱勢者處境，以厚植並建立性別平等之教育資源與環境，教育部將4月20日訂為性別平等教育日，希望藉由本次響應活動，向教師及學生宣導性別平等教育日的由來，並運用課程及活動等教育連結，建立教職員工生性別意識。

教育處表示，全市學校熱烈響應打卡活動，其中正濱國小將性別平等教育與兒童權利公約結合，透過課堂中的教學活動引導，翻轉性別歧視與刻板印象，培養學童自我發聲與表達自我認同的權利，鼓勵學童於「兒童權利樹」之葉片上寫下自我想法。五年級連姓學童寫下：「要性別平等，不可以歧視，要尊重他人的權利。」傳遞出自己對於「不歧視條款」的了解與學習尊重差異。

而中正國小透過於班級內播放以葉永鋕事件為創作背景的「玫瑰少年」歌曲，用優美的歌詞和旋律，宣導性別平等教育理念，尊重每個人的特質，讓校園零霸凌不再只是口號。銘傳國中於教師晨會對教育人員進行宣導，輔導主任劉珠玲說：「每個人都可以自由選擇，你可以是大樹，也可以是玫瑰。」教育處強調，持續提升教育人員性別意識，才能營造性別友善的校園環境。

教育處長劉美蘭處表示，希望藉由「性別平等教育日打卡活動」，讓更多師生了解性別平等教育的重要性，並且在未來的生活中能夠以更開放、更平等的心態對待所有人，讓基隆成為全亞洲最友善的城市。