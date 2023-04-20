20多歲的小晴（化名）因先天性脊椎側彎的症狀，從10歲至16歲已開刀脊椎矯正手術6次，也因為開刀休養而必須中斷學業，她想求職卻因身體狀況和學歷四處碰壁。她找上高雄市職訓中心，經職管員協助轉介職業輔導評量，及連結心路基金會的支持性就服員，順利媒合至高雄洲際飯店從事助理人員工作，負責折桌巾、餐巾以及西點紙盒，她也相當珍惜這得來不易的工作機會。

小晴（化名）因先天性脊椎側彎的症狀，領有輕度肢體障礙證明，從10歲至16歲已開刀脊椎矯正手術6次，成長過程相當辛苦，也因為開刀休養而必須中斷學業。大學肄業後，小晴察覺到父母趨於年邁，家庭經濟重擔全落在父親身上，希望能夠幫忙家裡的經濟收入，但苦於自己的脊椎側彎問題，且學歷又無法完成的情況之下，陷入困難及擔憂。

去年8月份，小晴主動求助職業重建的協助，經職業重建個案管理員評估，協助轉介職業輔導評量。經職評員評估，具備操作員的工作潛能，如能適度更換工作姿勢，或坐或站的情況之下，應可長時間維持工作的體耐力。

職評結束後，職管員便協助連結心路基金會的支持性就服員，在就服員的協助之下，媒合至洲際飯店從事助理人員工作，負責折桌巾、餐巾以及西點紙盒，工作過程可以自行調整工作姿勢，以脊椎舒適度為主。從今年2月上工至今，她也相當珍惜這份得來不易的工作，在職場上認真負責的表現，除了身體健康狀況可以維持，也能幫忙家裡的經濟收入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心於岡山、楠梓、成功、三民、鳳山、前鎮就服站以及旗山就服台設置職業重建服務窗口，以利在地身心障礙民眾可以就近諮詢。