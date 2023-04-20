隨著疫情解封，經濟活動復常，東方之珠香港地區的零售銷售數據，從二年以來的低迷，轉為近二個月也持續增長，為當地景氣重注樂觀氣象。

已邁入第12屆的香港貨品編碼協會(GS1 HK)「貼心企業嘉許計劃」，今年在對香港地區的企業及品牌，進行消費者滿意度調查及實地評鑑後，對香港89家企業及品牌頒發貼心企業的榮譽獎項，宣揚對消費者貼心服務的理念，激勵品牌重視消費者滿意度，及產品服務口碑，以把握新商機。

其中難能可貴的是，森田藥粧在極端要求產品及服務品質的香港市場，已連續十年獲得貼心企業標誌，在今年榮獲該獎項目前最高肯定「十年賞」，見證企業以消費者為中心服務的持續追求。

森田藥粧已連續十年獲得貼心企業標誌最高肯定「十年賞」獎項。（圖／森田藥粧提供）

「貼心企業嘉許計劃」依據四大準則進行評核：以消費者為中心、信守承諾、追求品質及關愛員工。所有參與企業均須通過自我評估、詳細訪談、第三方機構消費者調查及實地考察，旨在表揚於業務經營上致力「以客為先」的企業，幫助企業提升消費者信心。

獲頒該計劃貼心企業標誌肯定的企業，涵蓋各行各業，今年更有近七成企業(58家)是連續5年或以上獲獎，當中有10家企業連續十年獲得頒獎。今年的「貼心企業嘉許計劃」更特別關注環保及社區參與，鼓勵企業發揮社會責任，推動可持續發展。部分獲獎企業已積極參與環保活動，例如推行無塑膠政策、使用環保包裝等。此外，獲獎企業亦積極參與社區活動，支持弱勢群體，充分展示企業的社會責任。森田藥粧獲得「十年賞」的肯定更呈現了品牌自我期許，追求消費者絕對滿意，在產品專業研發、優質服務堅持不懈，職人精神充分肯定。