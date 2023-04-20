新北市轄內目前有9萬餘名移工，聘僱百人以上的移工企業有31家，為了確保移工住宿環境安全，新北市副市長謝政達今率領公安聯合稽查小組，前往土城區福和生鮮農產公司的百人移工宿舍稽查，雖然該公司2021年被稽查舊宿舍時，被列為高風險環境，但今日稽查結果，並無重大缺失。勞工局強調，疫情雖趨緩，市府會持續移工宿舍的聯合稽查。

疫情趨緩，台灣引進移工人數逐漸增加，勞工局數據表明，截至至今年2月底，新北市境內移工人數已達9萬3000多人，轄內聘僱百人以上的移工企業有31家，希望通過這次聯合稽查活動，監督雇主善盡移工在臺住宿及生活照顧服務的責任，強化移工宿舍風險管理，讓移工能夠安心工作的同時，也有良好的居住生活環境。

勞工局指出，今日稽查發現，福和生鮮除了廁所及衛浴區域地板潮濕、防火門回歸有稍慢等狀況，宿舍面積、便廁數量及管理與申訴規則等，皆符合外國人生活照顧服務計畫書規定。（勞工局提供）

勞工局指出，今日稽查發現，福和生鮮除了廁所及衛浴區域地板潮濕、防火門回歸有稍慢等狀況，宿舍面積、便廁數量及管理與申訴規則等，皆符合外國人生活照顧服務計畫書規定，工務局現場丈量宿舍區走廊通道尺寸，通道寬度符合建築技術規則，現場也調整、二次測試防火門已無問題，消防局檢測防火管理及偵煙設備，消防安全設備設置、性能也都符合規定。

謝政達表示，此次聯合稽查是爲了確保移工朋友在台的生活起居以及工作安全是否符合符合相關規範，透過稽查百人以上移工宿舍，督促雇主加強移工住宿公共安全及宿舍管理，以確保移工居住環境安全，今日稽查結果符合相關規範，無重大缺失，往後也將持續進行移工宿舍的聯合稽查。