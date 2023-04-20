星宇航空（2646）與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜，喜迎洛杉磯航線開航，凡搭乘星宇4月26日至5月31日台北出發至洛杉磯之頭等及商務艙旅客，即可獲得海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組。

星宇首條長程航線，也是插旗北美首個航點—洛杉磯，將於26日開航，以A350新機提供頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙四艙等服務，初期每週五班飛航，6月起增為每日一班，機上更有與球隊快艇隊、道奇隊聯名的系列機上服務用品，如球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙、紙杯、攪拌棒、撲克牌等，為飛行創造話題與期待。

星宇去年10月與台灣雅詩蘭黛集團共同響應粉紅絲帶乳癌防治活動，以粉紅絲帶投影渲染整架A330neo機身，開啟星宇與台灣雅詩蘭黛集團旗下頂級品牌的合作。同為頂級高端精品的市場定位，此次星宇跨足北美航線，台灣雅詩蘭黛集團提供海洋拉娜尊寵大禮，以最頂級的保養品款待星宇的首航貴賓。

海洋拉娜為每位頭等艙／商務艙旅客提供商品，包括經典乳霜7ml、海洋拉娜淨瑩潔膚乳30ml、高平衡賦活調理露5ml、海洋拉娜緊緻塑顏精萃5ml，頭等艙旅客再加贈超能修護精華露15ml，無論長途飛行或遊歷，皆能呵護肌膚保持最佳狀態。