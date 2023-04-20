透過定點抽水站及移動式抽水機的運作，鹿港公會堂廣場積水逐漸消退。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮今天因豪大雨來襲，造成鹿港老街等多處淹水，彰化縣長王惠美率員視察易淹水地區，並表示縣府針對永續解決鹿港易淹水情形，在中央補助及縣府自籌總計3億元後，將於洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池，預計於下個月動工，盼完工可緩解鹿港地區的淹水及停車等問題。

王惠美指出，今天一早彰化地區強降雨不斷，以鹿港地區來說，每小時降雨量約達87.5 mm，福興鄉更高達102.5mm，導致部分低窪地區積水，所幸這幾年來，縣府跟各地方公所共同整治地下排水、區域排水，經由快速啟動抽水站等各項措施，讓積水消退速度也很快。

鹿港地區以鹿港老街屬該地區最低窪，附近的水遇雨就會往老街匯集，導致積水，透過即時啟動在鹿港公會堂的定點抽水站，以及臨時加裝的移動式抽水機，加上鹿港溪旁也有以6千多萬元建置的文開抽水站，快速的加以抽水，每9分鐘可以抽走一個游泳池的水量，讓積水快速的消退。

王惠美表示，縣府針對永續解決鹿港易淹水情形，縣府提出的啟動逕流分擔計畫，向中央爭取同意補助2.2億元，縣府自籌8千萬元，將於洛津國小操場，設置地下停車場兼蓄洪池，共3億元的工程順利發包了，預計在下個月動土。

上述工程完工後，預估可蓄洪1萬2千立方公尺體積的水量，約7個游泳池，屆時不僅是作為強降雨時期的蓄洪池，緩和鹿港地區的淹水問題，非雨季時，也將提供鹿港地區更好的停車空間。