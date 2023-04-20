牌匾意外尋獲，校長趙涵捷感謝總務處陳惠萱協助。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

「國立東華大學籌備處」牌匾失落近30年尋獲，放在校史室供詩人追憶。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

國立東華大學創校29年，創校初期，在花蓮市掛牌「國立東華大學籌備處」，之後成立大學便將牌匾更替「國立東華大學」。期間辨公室遷至壽豐校區，並籌備成立校史室，但唯獨找不到「籌備處招牌」，不久前卻意外在餐廳一角驚見這塊遺失近30年的牌匾，師生驚喜萬分，將校史最後一塊拼圖完成。

東華大學當初由行政院長李煥，於1989年8月19日在立法院施政報告籌備東部的國立大學，1991年11月19日任命牟宗燦博士擔任籌備處主任，辦公室初始設於台北世貿大樓29樓。

1992年1月23日在花蓮市由牟宗燦主任掛牌「國立東華大學籌備處」，1994年7月1日國立東華大學正式成立，由首任校長牟宗燦將籌備處牌匾更換為「國立東華大學」。之後到1994年9月16日，校舍稍具規模，教職員開始搬遷至壽豐校址辦公。

籌備至創校初始，校務工作千頭萬緒，2017年11月東華大學成立校史室，但校方卻遍尋不著「國立東華大學籌備處」牌匾，雖多方尋找，仍杳然無蹤，讓校史室一角憑添失落感。

上個月，總務處陳惠萱於校園湖畔餐廳二樓一隅，意外驚見「國立東華大學」牌匾，這塊「失蹤」近30年的文物，終於現身，師生得知後大感驚喜，校史最後一塊拼圖也終於完成，隨即懸掛於校史室讓歷史得以完整呈現，供師生追憶。