ChatGPT個資維護爭議受全球關注，台北市長蔣萬安曾於市政會議裁示研議ChatGPT運用於市政治理的可行性，台北市議員林延鳳質疑，若將該技術運用於1999、台北通等需採實名制項目，恐有資安隱憂，對此，北市資訊局長趙式隆表示，考量市府資訊，不建議在1999上使用ChatGPT，但可考慮用在非涉及機敏資訊的部分，下半年也擬開課激盪各局處想法。

林延鳳20日在財建委員會工作報告上先詢問資訊局，是否可將ChatGPT運用於1999或台北通，她也指出相較台南市長黃偉哲將ChatGPT限縮於教學模組，蔣萬安卻只顧跟風用於市政治理，ChatGPT學習能力雖強大，但恐有個資疑慮，可能令機關不慎誤觸個資法，使民眾受害。

林延鳳也發現，自2019年《資通安全事件通報及應變辦法》上路至今，北市資安事件已達150件，其中以工務局、交通局各25件並列第一，財政局、衛生局各13件並列次高，光這四局處所發生資安，便已占據全府過半比例達76件，已超過半數。

林延鳳表示，工務局於上月也爆發「防火牆誤連惡意中繼站」事件，被認定是非法入侵，所幸中央與地方即時掌握、未釀實害，至於電子郵件疑似威脅，上月也新增6582件，今年累積已達17484件。

林延鳳呼籲，鑑於ChatGPT有資安風險，應於下回市政會議，提案請市長將該案解除列管，而資訊局也應優先針對遭受惡意攻擊頻次較高局處，做好防範與應變想定，也要持續精進落實演練。

趙式隆說明，ChatGPT屬於生成式人工智慧，要發揮功能的前提是教導內容，教導同時需揭露訊息，考量涉及個資、資料去識別化可能不完整，仍有風險，不建議1999使用ChatGPT，也會持續關注中央「人工智慧基本法」施行後，處理相關細節。

趙式隆也說，有些不需要使用機敏資訊，像教育局用ChatGPT出數學題目，這是很好做法，在不涉及隱私狀況下，也希望府內其他局處擁抱新科技，下半年會開設新課程，激盪各局處想法，至於是否解除列管，則為市長及研考會權責。

至於資安管理部分，趙式隆說明，市府架構跟戰略部分都足夠，會積極導入最新技術，提升防禦方式，而各局處都有自己的資通人員，會特別協助這四個局處完善資安。