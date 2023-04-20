萩原利久與鴨鴨隊長歡樂合照。（采昌提供）

日本人氣BL片《美麗的他電影版》台灣累積票房直逼200萬，持續穩坐今年最賣座日本真人電影。日本票房也同樣勢不可擋，上映10天吸引近19萬觀賞人次，累積票房超過2.6億日元（約新台幣5900萬元），甚至還有鐵粉驚人40刷，展現該片的超高人氣。男主角之一的萩原利久，近日也應邀出席熱賣謝票活動，另一位男主角八木勇征有事無法到場，不主持人問及熱賣的證明時，萩原霸氣回應：「光看我今天一個人站在這裡就是證明。」他也感嘆：「平時我旁邊都有一個人（意指八木），沒想到會有這天，我居然要一個人站上舞台問候了。」

不過他在現場並不孤單，劇組邀請到片中人氣角色「鴨鴨隊長」作為驚喜嘉賓現身，讓萩原為之興奮，甚至對著它驚呼：「好大！」只見鴨鴨隊長扭腰擺臀沒多做發言，還是讓萩原直呼好可愛。也因為首度跟「巨型鴨鴨隊長」相會，讓萩原事後在自己的社群上留言笑稱：「見到了鴨鴨隊長，雖然尺寸跟我記憶中的有點不一樣。」只見貼文一出，八木勇征立刻開玩笑秒回：「你不知道我在裡面嗎？舞台問候辛苦了。」也讓萩原繼續回問：「那你為什麼不發出『呱』的叫聲呢？」八木再回：「這樣就露餡啦。」2人雖然無法在現場實際互動，不過透過網路一來一往留言，也讓網友笑稱：「真的好有愛！」

此外，萩原利久在謝票活動上，也透露自己都會拿著便利商店的塑膠袋，裝著自己的私人物品直接去拍攝現場：「就像手機、錢包、鑰匙、劇本，我會把所有東西都放在一起，而且之後還會重複利用塑膠袋，直到它壞掉為止。這是受到經紀公司前輩的影響，松坂桃李也是這樣。」且該片是在盛夏拍攝，萩原甚至給劇組全員買水喝，可說是相當大的水量，他對此表示：「這是真的，但主要還是自己渴了想喝。因為經常在優秀的環境中，被人們溫柔對待，所以也想要對別人好。」不浪費又待人和善的態度，讓他因此受到劇組眾人的愛戴。