備戰2024選舉，民眾黨主席柯文哲找來民眾黨文宣部主任許甫接掌副秘書長，盼提升空戰規格，人事案於昨日中央委員會通過，目前仍暫時兼任文宣部主任。許甫說，他的業務還是在文宣部分，要協調黨團、黨部、柯辦，盼未來打空戰步調方向能更一致。

金門縣長陳福海近日被放上民眾黨官網現任黨公職頁面，成為民眾黨第二位縣市地方首長。同時，民眾黨黨職人員部分，也更新「副秘書長許甫」，原來許甫19日才剛升任副秘書長，官網已立即更新。

許甫今天受訪表示，他的業務還是在文宣這一塊，變成要協調黨團、黨部、柯辦相關文宣人員，打空戰、文宣戰步調方向能更一致，另在選戰策略或是一些企畫發想上，負責擔任專案PM，統籌各單位執行。

許甫說，先前民眾黨本來就有副秘書長的編制，必較像是義務性質，柯文哲認為組織要長久的發展，大約1個月前開始找副秘書長，他曾建議柯文哲廣納人才，但柯最後認為他很適合。

許甫透露，這是很大的挑戰，自己「誠惶誠恐」，目前當務之急在舉辦海選，文宣部也需要副主任以上等級的幹部，目前先由他自己兼任文宣部主任，若有新人上手之後，或許以後可以讓別人接手。