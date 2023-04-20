泰國潑水節不潑水活動，國小學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。（林雅惠攝）

高雄市新住民會館邀請妮藍泰國文化藝術團老師許珍妮與曾瑪藍，帶領右昌國小學童認識不一樣的潑水節慶祝方式。（林雅惠攝）

南台灣水情吃緊，高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，20日下午在高雄市立圖書館右昌分館舉辦泰國潑水節不潑水活動，50多名右昌國小學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語，師生並一同體驗泰國傳統舞蹈，現場泰味十足。

高市圖右昌分館配合推出泰國潑水節文化書展，展期至4月30日，歡迎親子一同前往認識台灣豐富多元的異國文化。

面對缺水現況，泰國潑水節不潑水，還可以如何慶祝？高雄市新住民會館邀請妮藍泰國文化藝術團老師許珍妮與曾瑪藍，帶領右昌國小學童認識不一樣的潑水節慶祝方式，以抹香粉傳達祝福。

學童們用香粉從額頭開始往下輕抹對方的臉頰，同時獻上祝福語，溫柔傳達祝福，現場教導簡單日常用語「你好」、「謝謝」等，並有泰國傳統舞蹈表演，充滿濃濃的泰國風情。

高雄市新住民會館由基督教芥菜種會承接後邁入第2年，除了以建立新住民家庭社區支持網絡，使新住民在台生活得以穩健為服務目標外，種下文化交流與瞭解的種子，讓民眾認識與尊重多元文化，也讓學校間能互享資源。

今年潑水節活動走出會館進入社區，讓更多孩子體驗和了解泰國文化，今年預計辦理12場文化推廣活動，認識包含越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞及俄羅斯等國家的文化，打造高雄成為多元融合的國際城市。

高市圖右昌分館響應世界閱讀日，由故事老師為學童講述東南亞節日故事，右昌分館主任林侑蓉支持多元文化推廣，特別規劃在一樓大廳設置泰國潑水節文化書展，介紹泰國人文史地及繪本，展期至4月30日，歡迎民眾前往參觀。