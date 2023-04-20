國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選，將於本月22日進行最後階段的黨員投票。台北市議員徐巧芯今（20）日開記者會披露，對比與互比民調，自己都領先現任立委費鴻泰；接著話鋒一轉，將矛頭指向民進黨籍市議員許淑華，直言初選後會陸續公開相簿，而許對此也拍了視頻進行反擊。

徐巧芯指出，若自己能夠順利初選，代表國民黨角逐信義、南松山的立法委員，希望費鴻泰信守承諾，會全力支持她。徐也提到，自己和費鴻泰是君子之爭，因此不管4月22日最後黨員投票、民調的結果如何，只要答案出來，她就會召開記者會，針對選區民進黨對手許淑華進行進攻，並公布她手上的許淑華相簿。

徐巧芯質疑，為什麼一說起許淑華的相簿，對方就解釋成在偷拍呢？相簿有很多功能，可能是文件，「為什麼一講到相簿，就想到偷拍」，是不是一朝被蛇咬，才會讓許如此的恐懼。另徐巧芯還在臉書強調，「『許淑華相簿』會選在初選結束後，將資料丟出來，讓民進黨的支持者後悔，他們選出了怎樣的候選人。」

徐巧芯強調，自己只談公共事務，關於許淑華的相簿，裡面只有與公共事務相關的資料，與許的私生活一點關係都沒有。但她忍不住再次質問，有一個政治人物，聽到對手有資料的時候，全部想成偷拍，那這個人到底有多怕被偷拍。

對於徐巧芯公布相簿的說法，依民視新聞報導，許淑華回應她稱「如果你有相本，你現在就可以公佈了，不用等到黨員投票的時候，那天才要公佈」。兩女的火藥味可說是越來越濃。