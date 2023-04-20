新北市今年度群眾募資徵件起跑，經發局今(20)日舉辦「群募輔導計畫徵件說明會暨專題講座」，邀請日本最大群募平台Makuake、「馳綠國際」及「台灣湛藍海洋聯盟」分享國內外群募市場趨勢，吸引約30家業者參與。經發局指出，市府至今已協助52組業者上架國內外平台，募資達1.6億元，一條龍輔導業者，獲選業者可獲市價約6萬元的廣告投放和獎勵金。

經發局專委劉宜玲表示，市府除了鼓勵業者異業合作，突破過往單一的行銷模式，也協助老牌再造，幫助品牌精準定位，通過政府資源的投入，提升產品在市場的競爭力，擴展台灣創新軟實力，讓產品能夠接軌國際。

市府講座邀請到日本最大群募平台Makuake中華區平台顧問史書慈、「馳綠國際」執行長許佳鳴及「台灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎出席分享。

Makuake曾為日本電影金像獎最佳動畫電影《謝謝你在世界的角落找到我》募得3900多萬日圓，為日本最具代表性的募資平台；「馳綠國際」是本土製鞋業者第二代所創立的休閒鞋品牌；「台灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎則在2020年以「Azure 掃海機器人湛鬥機」成功募得超過1000萬元。

史書慈表示，台灣品牌若想進軍日本市場，應該先瞭解當地消費者習慣與需求，從正確的角度切入，再一步步擴大銷售布局，期待未來有機會與新北市政府合作，將台灣的優質產品帶到日本市場進行交流。

許佳鳴也表示，自立門戶時容易面臨市場接受度不足的挑戰，藉由群眾募資不僅能拓展品牌新道路，還可以直接與顧客、社群互動，接收市場的喜好，如今「馳綠國際」不僅創下3年內募資金額7000萬元佳績，商品更獲得國際設計獎項的肯定。

新北市經發局表示，新北市今年度群募輔導計畫預計錄取12組團隊，凡入選業者於10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元「優質新創獎勵金」，入選後每案還可獲得加碼最高3萬元廣告投放行銷宣傳為響應2023在新北的台灣設計展，針對工業設計類產品徵件將採加分機制，更有獲得實體展售的機會。