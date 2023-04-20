台灣高鐵（2633）積極實踐企業社會責任，更響應政府「2050淨零碳排」政策目標，20日由職工福利委員會率先發起，在高鐵燕巢總機廠舉辦「環境永續深耕行動」，在董事長江耀宗與總經理鄭光遠帶領下，近百位高鐵人再次攜手同心，完成植樹造林，以實際行動守護環境、關懷土地。

江耀宗在參加植樹活動時強調，保護環境、永續深耕是台灣高鐵積極實踐企業社會責任的重要精神，因為高速鐵路不僅是最環保、低碳的「綠色運具」，高鐵列車更具有速度快、高運量的運能優勢，可在兼顧環境永續前提下，因應旅客服務、經濟發展與社會進步等多重需求。

此外，台灣高鐵舉辦植樹活動，更象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，實踐保護環境、永續深耕的企業承諾，希望大家齊心協力，打造企業永續、社會永續與環境永續的共好新模式，進而引領台灣不斷進步、為社會創造美好。

江耀宗也特別感謝林務局屏東林區管理處及處長楊瑞芬的大力協助，不僅提供本次活動所需的樹苗，更給予許多寶貴、專業的建議。本次共在高鐵燕巢總機廠種下90棵相思樹及小葉桃花心木，並贈送每位參加活動的同仁1棵金門赤楠，期待未來這些樹苗能夠伴隨台灣高鐵，一起深耕台灣、永續美好。

值得一提的是，植樹活動結束後，江耀宗與鄭光遠也與同仁前往長期由台灣高鐵贊助的台南官田「水雉教育園區」進行生態教育活動。

本次活動特別結合「世界地球日」所倡議的環保理念，台灣高鐵提醒想要獲得贈苗的旅客自備環保袋領取；同時，所有送出的樹苗特別使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客將育苗盆連同樹苗直接放入未來要種植的土壤或大盆裡面，育苗盆分解後還能提供植物養分，在綠化功能外更增添減塑環保的永續概念。

此外，台灣高鐵21日上午10：30至12：00於桃園、台中、左營站三站，還將結合「世界地球日」環保理念，接續舉辦「共植美好」贈苗活動，分別送出1,200株寶島原生樹苗，期望邀請旅客與台灣高鐵一起，打造低碳環保的美好台灣。