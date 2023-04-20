停辦1年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，今年4月恢復辦理，限額30人報名額滿參賽，上周末舉行決賽，白沙屯媽祖網路電視台公布優勝名單，來自新北市的林詠晴奪得冠軍、亞軍蔡德妮，季軍林佾勳年僅7歲打敗許多成人脫穎而出，他們分別可獲得冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元獎金，29日將由白沙屯拱天宮主任委員洪文華頒發獎牌。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台，長期積極推廣白沙屯媽祖婆文化，為了讓更多人感受到媽祖的慈悲與撼動人心的力量，台長駱調彬2年前開始舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引來自各地熱愛媽祖的信眾，用歌聲來表達對媽祖的愛，歌唱大賽廣受信徒青睞。

停辦1年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，今年4月恢復辦理。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

今年歌唱比賽比上屆新增2首、共6首曲目，都是白沙屯媽祖婆網站暨白沙屯媽祖網路電視台正式發表的歌曲。其中，由歌手林姍主唱的「粉紅超跑」這首歌曲，是今年白沙屯媽祖進香活動期間最最夯的歌曲，還被信徒封為神曲、戰曲，短短2個月時間在白沙屯媽祖網路電視台的Tuytube頻道，已經累積超過110萬人的點閱。

亞軍是19歲來自高雄市楠梓區的蔡德妮。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

駱調彬表示，今年歌唱比賽來自全台各地，最北到新北市、最南則到高雄市，冠軍是60歲的林詠晴，亞軍是19歲來自高雄市楠梓區的蔡德妮，而季軍是年僅7歲來自新北市新店區的林佾勳，相當不簡單。

季軍是年僅7歲來自新北市新店區的林佾勳。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

他說，這次歌唱比賽前3名除獎金，並可獲得白沙屯媽祖精裝紀念金幣1套、獎盃1座及拱天宮特製獎牌；另有優勝5名，每名獎金3千元，並獲得獎牌1面。白沙屯拱天宮管理委員會特別製作大型媽祖記念獎牌，將在4月29日下午2時，由拱天宮主任委員洪文華親自頒發。