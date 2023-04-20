苗栗縣政府衛生局結合各鄉鎮市社區規畫辦理18場「鍾意樂活．苗栗健康遊」系列活動，藉以帶動社區自助互助、共享共好的理念，讓長輩就近在熟悉的環境中健康、快樂的生活，延緩老化。

苗栗縣至今年年3月底高齡人口已達18.36％，為促進長輩活躍及健康老化，衛生局整合衛生、醫療、社福體系，建置符合長輩需求的高齡健康照護模式，同時透過跨單位合作模式，整合社區和健康資源，提供符合長輩生活樣態的服務，以有效預防並減少衰弱、失能或失智的風險。

縣長鍾東錦上任以來，非常關心社區長輩的健康生活環境，由衛生局規畫辦理「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列活動，提供長輩們就近參與，擴增人際關係，打造在地健康、活躍老化的生活環境。

縣長鍾東錦昨天與縣議員劉美蘭、頭屋鄉長徐鑫榮、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章、西湖鄉長高阿賜、其餘13鄉鎮市公所的秘書、專員、課長、社區理事長、18鄉鎮市衛生所主任等人共同啓動健康促進系列活動，並分別將各鄉鎮市舉辦的活動貼在地圖上，象徵齊心協力一起完成苗栗縣的健康地圖。

衛生局長張蕊仙說，規畫的系列活動中，獅潭情懷篇-憶遊味盡，以闖關方式串聯失智友善商家、竹南活躍樂齡-雜糧萬花筒DIY，製作地瓜包分送獨居長者、苑裡動用空拍機拍攝育幼敬老的感人畫面、南庄祖孫共學一起做充滿原民特色的串珠，苗栗市芳香療法經絡放鬆不求人，造橋動手動腦不會老，西湖柚好玩柚環保，泰安世代融合編織情等，都分別展現在地特色，歡迎在地鄉親踴躍參與，再次發現在地的美。

鍾東錦指出，此次活動分別在各鄉鎮市社區舉辦，並融入地方文化特色，運用在地蔬果，非常適合銀髮長輩參與，希望藉由社區活動拉近彼此距離、互相照顧、噓寒問暖，讓長輩們在熟悉環境中安心、快樂生活，延緩老化。

規畫的18場系列活動，除公館鄉已在3月26日辦理完畢，其餘場次分別為：

4月21日上午8時20分在獅潭鄉新店社區活動中心舉辦憶遊味盡思想起活動；4月26日上午9時竹南鎮大埔里活動中心─活耀樂齡-雜糧萬花竹筒DIY。

5月1日上午10時10分苑裡國小川堂小舞台─苑景成真、裡外皆美 育幼敬老、友善鄉鎮；5月3 日上午9時南庄天主堂─祖孫共學、藝起健康；5月5日上午9時後龍鎮水尾社區活動中心─阿嬤a胖母親節蛋糕製做；5月6日上午9時三義鄉西湖渡假村─幸福成三義桐樂活-手牽手世代情。

5月9 日上午8時30分三灣鄉農會2樓─肌躍擇食-好油入菜護心智活動；5月10日上午9時30分苗栗市嘉盛小太禓關懷據點─芳香療法經絡放鬆不求人；5月11日上午8時30分通霄鎮五北里隘口寮社區活動中心─1日總舖師體驗營；5月 24日上午9時泰安鄉象鼻文健站─世代融合編織情-傳統文化永不老。

6月28日上午8時30分造橋鄉衛生所─世代共融祖孫情-動手動腦不會老；6月29日上午8時30分大湖鄉栗林薑麻園休閒農業園區琉璃秋境─草地野餐健康PIZZA DIY；6月 30日上午9時頭屋鄉象山關懷據點─扒子崗社區泡好茶、打其拔、大家來「裝話」。

7月 14日上午8時30分頭份市日新茶園─憶起採茶嬉遊趣；8月22日上午8時30分銅鑼鄉銅鑼窯─銀髮情緣 陶藝樂齡；9月 20日上午8時30分西湖鄉四湖社區活動中心─柚好玩柚環保-清潔劑DIY；10月 14日上午8時卓蘭鎮獅子會館廣場─「大手牽小手」、「農民起藝」健康青春齊步走健行活動。