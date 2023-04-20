2023桃園鍾肇政文學獎自今天起跑至8月10日，徵件類別涵蓋長篇小說、短篇小說、新詩、散文、報導文學、童話共6大文類。市長張善政表示，鍾肇政文學獎已經邁入第9年，盼吸引海內外寫作好手共襄盛舉，這次最特別的是，為緬懷有「台灣文學之母」之稱的鍾肇政，針對其當年最擅長、最拿手的長篇小說類，該項目的獎金拉高至100萬元，其餘還有短篇小說、新詩等項目，活動總獎金為300萬元，鼓勵民眾踴躍投稿。

張善政表示，鍾肇政最擅長的長篇小說項目，首獎獎金提高到100萬元，這是台灣目前獎金最高的文學獎之一，期望透過舉辦文學獎，吸引全球寫作老手、新秀參賽，從中挖掘更多優秀的文學創作者，一起產出更多更精彩的文學作品，也藉由文學來反映時代脈動。

桃園市立圖書館館長唐連成說明，2023桃園鍾肇政文學獎徵文主題為「文字造山」，寫作者不斷與自我和社會發生碰撞、衝突的過程，宛如台灣位處板塊交接帶不斷發生的造山運動，以文字堆疊而成各自殊異的文學地貌，鼓勵各方好手投稿參賽。

唐連成說明，投稿資格不限國籍、題材，投稿者可選擇紙本或線上投稿，除了徵稿活動外，也另舉辦豐富多元的系列活動，包括文學講座、走讀和文學營等，自5月起將陸續有多位知名作家及歷屆得主，現場與讀者分享創作心路歷程，各場次將於活動前1個月開放報名，除校園、線上分享、獨立書店合作場次外，講座都將在桃園市立圖書館新總館舉辦。