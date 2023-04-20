結婚10年的何嘉文近日在高點《震震有詞》討論想當媽媽的辛苦，她說當初會結婚是本著想生小孩為目標，「想著35歲想懷孕應該是樂觀的，沒想到兩次流產的過程都以為是生理期提早來，但其實正在流產中。」

何嘉文回想求子的艱辛過程，曾經為此喝下青蛙酒，「在中藥房經過把脈後，老師父要我跟先生喝一小杯，味道非常腥是硬灌喝下的，喝完後兩三天我都在嘔吐中度過。」最恐怖的一次，親友介紹晚上前往山上的宮廟求子，先完成拜拜程序後，廟裡的師父給了何嘉文一個小人要她取小名，「我老公想我們努力了這麼久，『好酒沈甕底』，那就叫陳甕底吧！」接著師父要何嘉文拿著一白一黃的菊花沿著廟的中庭走，在晚上光線不明、人煙稀少還要一邊大喊「陳甕底來找媽媽」，她說心裡很慌也很害怕，更有股莫名的悲傷。

命理專家書珩表示，「這方式不好，那邊很荒涼很多孤魂野鬼，招來的不是真正跟妳有緣分，即使懷孕了孩子可能不好帶、對媽媽身體也不好。」何嘉文聽完後吃驚地表示當時返家後著實恍神多日。

何嘉文表示，流產後都會思考是不是真的很想要小孩，面對婆家、先生、父母心理壓力也越來越大，「跟婆婆住在一起時，光讀空氣都覺得婆婆眼光是盯著自己的，那段時期只要進房間很像拍偵探片，我都會看房內、床底下 床單內有沒有東西，最誇張的一次是床底下有5、6件小baby的衣服。」好在目前她與老公都已經熬過最低潮的時候，「現在開始有一點點幽默感，不然會走心過不去。」