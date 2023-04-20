今天上午台中下豪大雨，造成潭子區大豐路十一張圳兩側住家淹水，副市長王育敏今天前往視察，了解淹水原因為雨水將上游垃圾及雜草沖刷至大豐路橋導致排水阻塞，市府積極排除，積水已逐漸消退。

王育敏到現場了解原因後表示，經查為雨水將上游垃圾與雜草沖刷至大豐路橋及私人鐵橋導致排水阻塞。由於近年受極端氣候影響，易有強降雨，她已要求水利局及相關單位，當有大雨來襲時，需機動性排除現場障礙物，避免淹水情形，經市府積極排除，現場積水已逐漸消退。

有關淹水受災戶補償，王育敏說，政府訂有相關補償辦法，根據台中市災害救助金核發辦法，住屋因水災淹水，自室內樓地板起算達成50公分以上者，每戶發給1萬5000元。受災戶民眾將相關受災的文件照片備妥，提交區公所，公所將依據實際受災情況給予適當補償。

水利局表示，十一張圳排水是潭子區大豐里重要排水路，但排水斷面不足，常造成大豐、東寶和大富等里淹水。為有效改善淹水問題，水利局已提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理相關排水改善計畫，經費約5000萬元。

水利局指出，近期適逢梅雨季並進入汛期，提醒市民於雨季時應保持危機意識，水利局也將持續密切觀察當地排水情形並適時因應，確保當地居民生命財產安全。