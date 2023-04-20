王品自2018年起發放股東會紀念品，2018年為75折優惠券、2019年為500元抵用券。2020年大舉加碼為2200元抵用券，帶動股東人數顯著增加，2021年持續加碼為2516元的股東大禮包，去年進一步再將大禮包價值增加至3000元。

適逢成立30周年，今年「王品股東大禮包」特別設計30周年紀念款外觀，包括集團全台305家門市均適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，再加碼贈送2張200元、全年可使用的電子抵用券，後兩者均為消費滿千可折抵一張。

王品表示，2022年疫後餐飲商機回溫，集團營收一再創高，台灣事業群更屢屢刷新紀錄，除了全體同仁共同努力，也感謝鐵粉股東與消費者熱情支持，讓王品再創巔峰，走向「三十而立」，因此延續對股東的大方心意，發送總價值3000元的股東大禮包。

王品將於6月15日召開股東會，由於已在17日停止過戶，意味在12日持有王品股票的股東才可享有上述鐵粉優惠。王品指出，持股未滿1張（1000股）的約6.77萬名王品零股股東，需先參與電子投票後至股代處、或親自出席股東會領取。

而持股逾1張的王品股東，此次開會通知書預計於5月15日郵寄寄出，屆時可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品、或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。