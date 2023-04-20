老幼同樂。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府配合客委會共同推展「伯公照護站」計畫，今年持續協助輔導縣內單位提案申請經費，獲客委會核定補助347萬元、提供67個站點辦理客家文化及老幼同樂活動，共下營造健康友善樂齡的客庄環境。

縣長鍾東錦表示「伯公照護站」是客委會為推動「建構客庄伯公醫療行動網，讓客庄不再有醫療偏鄉」及「推動夥房銀髮照顧中心，在地安養與就業，活化客庄新夥房」客家政策，配合衛生福利部長照十年計畫2.0政策，在客庄地區推動「伯公照護站」計畫，縣內C級巷弄長照站，有意願者皆可成為「伯公照護站」。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣是客家大縣，為提供長輩更完善的服務與照顧，積極配合客委會推動政策，今年共有136個伯公照護站，較去年增加19個站點，達到各鄉鎮市皆有站點之目標，期望未來有更多的C級巷弄長照站加入伯公照護站行列，提供長輩們更完善的長照環境，共下營造「伯公作伴 快樂客庄」的靚靚苗栗。

文化觀光局長林彥甫說，今年客委會補助項目有文化及服務加值2項，文化加值為客家文化活動費；服務加值為老幼同樂活動費，「老幼同樂」為讓具各類專長之長者以客語作為主要溝通語言至學校、社區傳授其經驗或專長，以落實客語向下扎根之目標。今年共有67個站點提案申請，都獲客委會補助，日後將積極協助輔導站點落實執行計畫，帶給長者更多元豐富的樂齡環境。