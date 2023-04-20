博愛座真的有分優先順序嗎？一名網友表示，近期姪子因為腳骨折必須拄拐杖才能走路，搭公車時卻被阿伯逼迫讓出博愛座，還指稱博愛座是提供「老弱婦孺傷殘」，老年是優先順位，怒嗆：「傷殘的旁邊排隊啦」，幸好司機見狀即時解圍，才沒有釀成更大的衝突。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，姪子日前從樓梯上摔下來導致左腳踝骨折，必須打上石膏並靠拐杖輔助走路，某天他接姪子搭公車回家時，讓姪子坐在博愛座上，未料才搭沒幾站，就有一名看似中氣十足的阿伯上車，對著姪子大吼：「年輕人坐什麼博愛座，腳是斷了嗎？」

姪子指了左腳和拐杖，回應「你沒看到我的腳是斷的嗎？」阿伯立即反駁，博愛座是提供給「老弱婦孺傷殘」，老年是優先順位，直說：「傷殘的旁邊排隊啦」，這時原PO也看不下去，表示隔壁還有其他空位可以坐，但阿伯不願意善罷甘休：「我每次搭公車都是坐這個位置啦，不行嗎？」

原PO表示，所幸後來公車司機發聲制止阿伯，若再為難乘客就要他下車改搭別班公車，這名阿伯才心不甘情不願地坐到其他空位，還不停碎念：「現在的年輕人都不知道敬老尊賢」。對此，原PO感到相當不解，特地上網發文，「博愛座還有優先順位，有聽過嗎？」

對此，網友回應，「不是老人變壞了，而是壞人變老了」、「不分年齡、性別，有需要的人都可以坐，倚老賣老真的不用特意讓位」、「叫那個老頭去X」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」、「有些老人體力很好耶！我爬山手腳併用，一位老伯健步如飛只靠雙腳」。