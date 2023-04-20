「國光女神」梁云菲（Nana）18日承認網路流傳的38秒私密片女主角是她，和男友小銨都很受傷，呼籲外界勿散播。今（20日）梁云菲再發文，表示影片是幾年前拍攝的，「那時短髮也單身」，同時強調會採取法律行動，將持有和散布者關進牢裡。

梁云菲在文中透露，這幾天過得既煎熬又無助，至今仍不明白為何會外流，「影片是幾年前的事情，那時短髮也單身。」她也不滿被周刊報導片中男主角是ABC、家族企業富二代，火大地質問：「我不明白為什麼會有這種抹黑與陷害，落井下石與看好戲的人，我也不曉得這樣去傷害一個女孩子，是能從中獲得甚麼？」

梁云菲也對惡意散播的人喊話：「我知道你一定很關注我，想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，但很抱歉，我很堅強。」梁云菲認為自己沒做錯，只是很心疼男友和愛她的人，一起承擔事件的苦痛，她盼望大家能選擇善良、正直，也警告網友勿再散佈影片，「持有以及散播都已觸法，我會對這一切蒐證與採取法律行動。」接著，她鼓勵網友提供影片的網址，以及拍下散播者的社群帳號、發文內容，喊話：「五年有期徒刑，全部不要跑。」

梁云菲男友小銨在下方溫暖留言，提到女友成長過程較不幸福，且罹患PTSD（創傷後壓力症候群）、憂鬱症等，現在還需服藥，所以總覺得自己是一個人，直到發生外流風波，才意識到身旁有很多愛她的人。最後，小銨感謝外界的溫暖，「希望她的勇敢能成為你們遇到困難時的榜樣，一樣祝福大家都能健康、平安，謝謝你們。」

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