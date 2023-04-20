有見面？陸駐新加坡大使現身飯店 侯友宜回應了 @ChinaTimes

新北市長侯友宜出訪新加坡，對於今天上午的不公開行程會了什麼人，依舊保持低調，強調一切尊重新加坡的安排，不過由於今天上午中國駐新加坡大使孫海燕也被發現現身侯下榻的香格里拉飯店，雙方是否會面引發外界聯想，不過侯友宜回應完全沒有見面這件事。

因為朱立倫在新北市長任內訪問新加坡曾與李顯龍會面，所以對於侯友宜此次出訪能否見到李或相同層級的人士，各界都相當關注，不過侯本人低調回應，一切尊重雙方面的安排。

至於上午會見了誰？是否見到新加坡副總理黃循財？侯友宜重申，上午針對新加坡安排的公私部門會面，針對內政、國家未來發展做了非常良善的互相交流，尤其是對城市的治理以及都會的發展如何創造更永續做了很多意見溝通，至於要不要對外做公布，一定會尊重新加坡的意見。

有關李顯龍說台灣是美中衝突最危險的導火線一事，台灣是否應與新加坡一樣不偏袒、不選邊，以國民利益為最大考量？侯友宜表示，國際間關心台海穩定及區域和平，身為台灣的每一個份子，守護中華民國、愛台灣這塊土地是大家共同的目標，所以兩岸之間要用平等、尊嚴、友善的方式來對話，以務實的交流走出避免衝突的和平大道。