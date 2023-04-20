男星王一博曾以團體UNIQ在韓國和大陸出道，後轉往影視圈發展，以古裝劇《陳情令》中的精湛演技爆紅，與另一男主演肖戰雙雙成為炙手可熱的新星。誰料，近期他拍攝新作品時，竟發生「翻車意外」，而相關畫面也在陸網上流傳。

王一博以《陳情令》人氣上升，豈料人紅是非多，近期被粉絲指控「搞大肚子」，且事後不理還轉而威脅她。對此，經紀公司也光速發聲，表示：「對我司王一博先生進行造謠，上述主體的行為旨在抹黑王一博先生，嚴重損害了王一博先生的個人聲譽，影響極其惡劣」，才讓風波平息，也讓他的粉絲們紛紛發聲，希望多多關注演員的作品而非緋聞事件。

誰料，王一博近期專心投入新作品《長空之王》的拍攝時，竟發生翻車意外，而相關畫面也在陸網上流傳，只見畫面中，一輛車在黃沙地側倒並連連翻滾數圈，而王一博在其中也可見到被黃沙襲臉的模樣，事後，演員及工作人員也趕忙飛奔過來關心，所幸他並無大礙。

此外，王一博更擔心拍攝進度不能因他而耽誤，調整狀態後馬上要求導演再來一條，敬業態度吸引眾多網友留言大讚：「好牛的演員」、「感覺讓人更值得去看了」、「這哥真的是太拚了，畫面讓人看得很驚心動魄，對表演的熱愛與執著在這之中完全顯現出來。」