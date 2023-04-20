能源轉型是全球共同面臨的議題，而儲能設備是實現能源轉型、強化電網韌性與建構智慧電網的重要工具，前行政院副院長沈榮津也曾表示，要達成2050淨零碳排目標，需要儲能系統結合再生能源，以強化電網穩定，台電更呼籲業者獲得儲能併網資格後盡快開發，對於政府政策方向，民間業者亦全力支持。

然而，全台最大的儲能案「牛潮埔儲能案場」，日前由於民意反對，高雄市政府要求撤回牛潮埔儲能案場，投資方三地能源不知所措！近日匯泉、泓德能源公司申請在台南柳營設置兩公頃及三公頃儲電場，以及盛群儲能科技公司擬在台南市新營區中營里設置儲能電場皆面臨相同情形，對此，台灣儲能投資業者紛紛表示，地方政府因地方反對為鄰而漠視合法合規的能源業者的權益，不僅讓投資業者無所適從，也引發能源產業寒蟬效應。

據了解，三地能源之高雄牛潮埔儲能案場、泓德之台南柳營儲能案和盛群之台南新營儲能案皆設置於乙種工業區內，設備及消防設施皆符合國家標準及相關法規，且場域安全間距也優於法規規定，公司申請過程依據科學制定之國家標準，合法合規，設備也通過了國際最嚴謹的安全規範。

問題關鍵在於：這三個案場所在的地方政府與中央政府在儲能設備政策上存在相關規定的分歧。其中，高雄市政府在三地能源舉行地方說明會並有民意反對聲音出現後，於3月28日臨時通過「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」並要求撤回在鳳山區域的儲能系統計畫，此舉引發儲能業者和產業推動聯盟譁然。

儘管高市經發局表示，過去中央並未明定地方主關機關，為使政策推動更為完善，地方政府應有權責進行審認，強化對儲能案場設置的把關，將請業者另尋他地，經發局會積極協助。然而據同業爆料，三地能源雖有意另覓其他場所設置，但土地和饋線容量尋找困難，至今並未收到政府提出的積極協助與配套，讓三地能源在尋找備案上陷入苦戰，未來即使搞定土地和饋線等問題，仍有冗長的行政流程需要重來，如地方政府和中央不能成立專案加速此案推動，恐將會造成能源產業反彈。

台中市政府對合法合規儲能業者給予明確支持。圖為位於台中七期的儲能案場設置。 （圖片來源／簡伶恩攝影）

相較於位於台中七期的儲能設備，同樣是人潮聚集之地，但台中市政府則明確表示已由交通局評估過，尊重專業與國家標準，更能夠讓儲能業者有所依據。在中央政府和台電皆大力鼓催民間業者投入儲能布建下，高雄市政府、台南市政府面對此議題卻選擇較保守的態度，政策一國兩制，這無疑趕跑未來想要投資儲能的業者！

有法人也指出：這三個地方的案件事情可能會讓投資者轉為保守態度，選擇觀望而不再投入資金來支持儲能項目，嚴重的話，將影響能源轉型進程。除此之外，儲能系統的發展還受到土地稀少、銀行融資困難、原物料短缺和政治不確定等因素的影響，希望政府相關單位能夠理解儲能業者的困境。

儲能設備是全世界趨勢，目前政府政策中期望2030年再生能源建制量達至少40GW，儲能需求至少8GW，儲能相關業者表示：政府應全面確定政策方向，並且教育民眾對於綠能、儲能認知，降低民眾恐慌，才能真正落實政策，向國際能源趨勢靠攏。