汽車軟體化成為未來設計新主流，設計電動車/ 智慧座艙如開發軟體般彈性，汽車將更聰明自主，自適應頭燈就是一例。車子本身在考量周圍環境、速度後，自動調整遠光燈、近光燈的照射角度以及照射區域，在不影響駕駛能見度情況下，避免對向來車及前車駕駛受到強光干擾，並可特別照亮路途上的重要物件，如：行人、動物、道路指示牌等。

聚積科技展位所展示的自適應頭燈，內建LED驅動晶片MBI6353Q。MBI6353Q具備48通道並支持4行掃設計，可分時多工控制192顆 LED燈點，最高可驅動100毫安培和承受24伏特電壓，透過單燈點串接多顆LED來提高亮度，亦可並聯通道來增加驅動電流；MBI6353Q所具備的多像素、大電流、高亮度特點，符合車燈設計需求，也利於客戶備料。

近來車廠除了使用LED燈，也逐步開始將LED顯示器設計成車燈，利用LED具備的獨立燈點控制功能，助益燈形設計更加自由變化。聚積展位上展示使用LED顯示器做為貫穿式尾燈，所謂的貫穿式尾燈是將傳統尾燈或是中央第三煞車燈設計成條狀或狹長型態，透過增加發光面積而達到視覺延伸，夜晚點亮之後的辨識度也更好。貫穿式尾燈內建符合汽車安全完整性等級ASIL A的聚積LED驅動晶片MBI5353Q，模塊LED燈間距是0.9375mm。車廠除了將LED顯示器用作照明使用外，未來電動車/智慧座艙由於車輛控制的自主性提升，當車輛靜止時，燈具由照明轉為顯示功能來傳遞車輛相關訊息，如：充電狀態等。

隨著車輛採用更多嶄新技術，使得新的顯示器使用情境變得可行，加上汽車廠商利用顯示器將車內裝潢轉變為具未來感、數位化的使用體驗，造就電動車/智慧座艙對於中控顯示、儀錶板、抬頭顯示器、後視鏡、後座娛樂顯示器等需求持續增加，帶動車載顯示市場規模的不斷成長。聚積展位裡展示兩款全矩陣區域調光背光源。