南陽實業發表HYUNDAI全新國產5噸大霸王QT500，加上現行3噸半級Porter Pro柴油小霸王、STARIA八人/九人座商務車，建構完整都會運輸產品線，搶攻國內商用載運的市場商機。

南陽實業表示，大霸王QT500共規劃出中軸6速手排、中軸6速自手排、長軸6速手排、長軸6速自手排等4等級，即日起展開預售，前500名下訂的頭家享優惠升級16吋鋁圈、重車級減震椅及同級最長4年12萬公里保固，總價值高達8萬元，預計第四季起交車。

HYUNDAI商用車行銷130餘國家，以韓國、歐洲、美國、日本四大研發基地，研究並開發市場導向最佳商用車款，從商務廂型車到多人座巴士，從3.325噸貨車到40噸以上拖曳車，訴求歐化設計、動力高效能、組裝高品質及人性化舒適特點，去年全球銷售量超過15萬輛。

全新導入的國產大霸王QT500搶攻中短程貨運市場，同級最寬超大貨床，實測雙棧板寬載貨容積同級之最；同級最大寬體車艙，歐系思維首重人體工學駕駛艙設計，長程駕駛工作環境不易疲累，事業打拼城際運輸輕鬆完成；領先配備重車級氣壓煞車系統，有效抑制動態減短煞車距離，危急時刻提供最有效安全防護。

HYUNDAI同時也賦予大霸王QT500高安全性科技，標配VDC車身動態控制系統、AEBS緊急煞車輔助系統，並導入LDWS車道偏移警示系統，強化運途安全防護，符合法規配備四路行車紀錄器、數位行車記錄儀等，科技守護每一位商用駕駛英雄。

全新國產5噸大霸王QT500搭載2.8L六期環保柴油引擎，最大馬力150ps、最大扭力40.8kgm，共有中、長軸及手排、自手排四種車型150萬起，詳情洽詢HYUNDAI商用車展示中心。南陽實業完整布局商車經銷通路，全台四大經銷商由北到南開設9處據點專營大霸王QT500銷售與保修服務，並積極建置新據點，滿足更多頭家購車及服務需求。