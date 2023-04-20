新北市連2日發生槍擊事件，民進黨團批新北市長侯友宜出訪新加坡拚選總統、卻讓市民吃子彈，對此，新北市政府副發言人張劭斌表示，民進黨連日開記者會無的放矢、抹黑潑髒水的行徑，等同將第一線同仁的心血放在腳下踐踏，甚至將外交視為兒戲，完全失去作為執政黨的高度，心態可議。

另對於昨深夜淡水發生火警，張劭斌指出，市長在第一時間接獲消防局長通報，立刻責成劉和然副市長及消防局長以最快速度搶救，不斷透過越洋通話掌握救援情況，希望盡最大努力搶救每一個生命，對於這起火警的往生者，市長指示民政局、社會局、教育局等單位協助家屬度過難關，必須獲得最妥善的照護！

至於今日土城發生的槍擊案，張劭斌指出，侯市長立刻致電警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團，同時為捍衛維護新北市治安的決心，要求警察局長今晚親自帶隊，擴大全市臨檢行動，全力掃蕩新北市所有不法集團，全面壓制，絕不容許任何歹徒在新北市囂張！

張劭斌強調，儘管侯市長在國外拚外交，但無時無刻不心繫新北市政，對新北市的狀況均即時掌握，並能立即指示局處妥適處理，絕無延遲。

提及侯友宜出訪新加坡的行程，張劭斌表示，外交事宜皆尊重當地公私部門安排，今日行程包括前往濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，盼將節能永續概念帶回新北實現；接著參訪南洋理工大學的新創基地，和青創代表進行商業創新想法交流；最後安排前往紐頓熟食中心，這是傳統新加坡的小販中心，星國政府讓流動攤販聚集在乾淨、衛生的營業環境，並提供當地社區居民社交空間，此一規畫值得新北市借鏡。