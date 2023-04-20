國民黨基隆立委初選參選人何淑萍表示，「不在其位，不謀其政」，林右昌若真心關切政策，應該設法提供各方面協助或實質上的經費補助。（本報資料照）

內政部長林右昌20日於立法院受訪時，以「天下沒有白吃的午餐」批基隆市長謝國樑電動機車政策有適法性問題，對此基隆兩位國民黨立委初選參選人林沛祥與何淑萍均予以回擊。林沛祥表示，如果林右昌真的為基隆好，應該要利用中央資源多為基隆爭取福利，而不是說風涼話。何淑萍則表示，「不在其位，不謀其政」，林右昌若真心關切政策，應該設法提供各方面協助或實質上的經費補助，而非頻頻對政策指手畫腳。

內政部長林右昌20日於立法院受訪時，批評基隆市長謝國樑的電動機車專案有適法性問題，他認為「天下沒有白吃的午餐」，而政府採購的物品應屬於公物，透過政府採購的方式送東西給民眾，只要做公益，也不符合常態比例原則。

對此參加立委初選的市議員林沛祥表示，林右昌對市長提出的補助青年電動機車政策的疑問，第一是該政策是否適法，這部分市府有法制單位會評估政策的適法性並提供意見，因此若政策不適法，市政府是不會接受這個提案的；第二是預算問題，市長已經表示電動機車的預算會透過追加減預算來支援，如果違反預算法，財政部門也是不會讓市政府編列預算的，因此，這兩個問題似乎不是問題。

林沛祥認為，林右昌應該支持謝市長的政策，如果真的是為了基隆好，為何不利用中央資源多為基隆創造福利，而不是在旁邊說風涼話，因為這個政策是針對基隆市年輕人的需求提出的。

同樣挑戰立委初選的市議員何淑萍則表示，市長推動青年公益電動機車專案的用心有目共睹，卻屢屢受到有心人士冷言諷刺或惡意詆譭，實際上新市府團隊已在此次追加減預算中，編列相關經費支應政策推動所需，請關心這項政策的市民朋友拭目以待。

何淑萍認為，市長一定會盡全力實現這張政見支票，內政部長林右昌應該「不在其位，不謀其政」，若真心關切政策，應該設法提供各方面協助或實質上的經費補助，而非只以「適法性」、「看不清楚」等空泛言詞對政策指手畫腳。