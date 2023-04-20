雖還無老師指導，小朋友已抱著平板研究如何操作機器人。（周麗蘭攝）

除勤誠興業，協力贊助推廣校園科普教育的民間單位還有勤眾興業、研揚文教基金會、技嘉教育基金會、金沙文教基金會、中華自然科學創意協會、遠哲科學教育基金會。

今年參與「發現科技新樂園計畫」的國小有大東、明禮、聯美、僑美、和平、興華等校。（周麗蘭攝）

由勤誠興業等企業贊助的「發現科技新樂園計畫」自2018年在雲林縣啟動以來已嘉惠32所學校，今年再增6所學校受惠，以食、衣、住、行、科技5大主題把科技教育帶入偏鄉校園，執行時間為1年，今天（20日）舉行6校聯合開幕。

協力贊助者還包括勤眾興業、研揚文教基金會、技嘉教育基金會、金沙文教基金會、中華自然科學創意協會、遠哲科學教育基金會。

發現科技新樂園計畫包括資助生活科技主題校園巡迴展、DIY活動、科技教育數位教材、3天2夜科技探索見學之旅，課程十分豐富，每年各校提出申請再審核，今年參與的國小有大東、明禮、聯美、僑美、和平、興華等校。

各校即日起正展開生活科技校園巡迴展，主題包括食品、穿著、住家、交通、科技大未來，像是震盪水變煙、發條彈簧的祕密、機械好動力、液壓很給力、程式好控制、太陽也來電等，激發小孩探索科技的興趣。

雲林人出身的勤成興業公司董事長陳美琪說，在各國奔走幾年體會到技術使人強大，文化藝術使人偉大，一系列推廣計畫的初衷也是出於此，脫貧提升必須靠教育。

雲林縣府表示，自2013年起至2022年雲林縣幾乎所有學校都受惠於勤成興業公司的藝術、或古典樂、或科技教育推廣計畫，科技教育是未來教育的重心與趨勢，雲林縣也已完成籌設5所科技自造中心、越港國小成立智慧教育中心、石榴國中轉型為石榴科技實驗學校，使科技教育從國中小扎根。

勤成興業等單位自2013年起在雲林偏鄉推動藝術計畫、2018年推動科技教育計畫、2019年起推動古典音樂欣賞計畫、2021年起推動環境教育計畫，其中國小的文藝已蔚為風氣，藝術推廣計畫任務結束。