壞特？te將於6月發行新專輯，其中的以女性自我關懷為主題的新歌〈Let Go〉，來自她幾年前在醫院實習時看見一起家庭不幸事件而引發的靈感，「偶然遇到一位試圖自殺的女性被送來醫院，旁邊跟著一個小女孩，當時女孩很無助的表情，到現在都還深深烙印在我的腦海中，後來才知道原來女人的丈夫長期外遇，並時常對她冷暴力」。

當下既心疼又難過的壞特？te，感受到其實現實生活中有家庭因容忍其中一人不斷出軌而破碎的痛苦，無辜的孩子要歷經成人也不想經歷的無力感更令人心碎無奈，因此決定寫下〈Let Go〉，歌中以小孩子的視角唱出對母親的安慰，希望能一起重拾快樂。

儘管過去情事都算和平分手，但雙子座的她提及自己如果在交往時遇到對方劈腿，會「理性力」爆發果斷放棄主動提分手，形容自己處理態度會像「壁虎一樣斷尾求生」的她表示：「我覺得信任感一旦被打破，就算之後再怎麼努力修復，裂痕依然會存在，我不希望生活在猜忌、揣測、沒有安全感的生活中。所以當我另一半讓我有這種感覺或想法時，我會像壁虎一樣斷尾求生，主動斬斷這段關係。」