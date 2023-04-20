民進黨台東立委初選電話民調正在進行，由前立委賴坤成挑戰現任立委劉櫂豪，相對於劉的老神在在，賴坤成則是積極投入選戰，如今更怒批對手陣營發動工讀生，操作電話民調；對此，劉櫂豪表示暫不回應。

賴坤成發文怒批「有人居然是發動工讀生到偏鄉或老人家庭去幫忙接電話！」我是發文宣、四處拜訪闡述理念，對手一點動作都沒有，難怪那麼「靠勢」，難怪我的支持絕對通數已超過黃金交叉，經過年齡、區域加權後卻還是落後！電話民調可以玩到這樣！」

針對民調操作一事，賴坤成強調，「敬告劉陣營不要得了便宜又賣乖！我是為了黨的形象，忍隱多時，下筆已經很含蓄了！」

民進黨台東立委初選電話民調正在進行，前立委賴坤成積極投入選戰，全台東跑透透。（蔡旻妤攝）

賴坤成受訪時首先感謝賴清德主席恢復黨內民主機制，「以往老是用徵召、協調」， 他也在在競選總部辦公室門口貼出「劉櫂豪先生參選史」，細數劉自2005年迄今參選次數高達10次，黨內支持者已經從無感到反感，質疑對手「到底要選到何時才願意善罷干休？」

賴坤成積極投入選戰，包含縱谷線、海岸線、離島、市區走透透，各地都可看到他站在宣傳車闡述選舉理念，他個性直爽，過去曾當著賴清德的面，痛批劉櫂豪多年來集黨政資源於一身，六度挑戰縣長寶座卻六連敗，「已經達世界紀錄了，應該換人來選」。針對賴的猛烈砲火，劉櫂豪則是冷處理不回應。