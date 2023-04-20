影》等了3年終於亮了！苗縣新東大橋點燈亮化展新氣象

苗栗縣重要地標橋樑、新東大橋，3年多前因故熄燈，地方一直有重新亮化的聲音。經過縣府爭取補助重新亮化，長鍾東錦、客委會主委楊長鎮等人，19日晚間7點共同主持亮化點燈典禮，新東大橋重新亮起。縣府水利處20日指出，未來每晚整點有5分鐘的燈光秀，精彩可期。

新東大橋啟用於1997年，連結苗栗市與公館鄉，是全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，2008年橋身裝設上千顆LED燈泡，每當夜幕低垂時，繽紛光彩如同夜空裡閃亮的星星，也因為緊鄰國道1號及台72線，讓返鄉或夜歸遊子，看見大橋就知道「回家了」。

新東大橋再次亮起來。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦等人啟動亮化儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

亮化的新東大橋，成為在地重要景觀地標10多年，但燈具經過日曬雨淋逐漸損壞，甚至出現光衰，且只要1個控制器壞掉，連帶好幾個燈泡就無法點亮，縣府為此出動大型吊車修繕過2次，但每次修復燈具動輒上百萬元，縣府無力承擔費用，因此新東大橋也在2019年7月黯然熄燈。

經過縣議員孫素娥、鄭碧玉等人等持續反映地方心聲，由縣府、立委徐志榮一起向中央爭取，獲客委會補助2295萬元，公路局補助1083萬元及縣府自籌255萬，今年1月起動工，進行除鏽上漆、拆除舊燈具，裝新燈亮化工程。

亮化工程日前完工，經過測試無安全顧慮，昨天晚7點舉行「新東大橋亮化點燈儀式」，由客委會主委楊長鎮、縣長鍾東錦、議長李文斌、立委徐志榮、前縣長徐耀昌、行政院中部辦公室執行長徐定楨、縣議員孫素娥、曾美露、余文忠、徐筱菁、許櫻萍、苗栗市長邱鎮軍等各界共同主持。儀式進行中，剛好下起滂沱大雨、雷電交加。

水利處長楊明鐃表示，本次橋梁燈光採用絢麗且易維護的低干擾燈光設計，中央分隔島設置投射式LED燈，2座橋塔的塔頂各有18顆投射燈，橋側設置778條線燈、能幻化客家花布的色彩，期盼透過裝飾性照明將新東大橋重新穿上夜間衣彩，重現光彩奪目的美景及後龍溪畔夜間活力與精神，目前暫定夏令期間晚上7點亮至10點，冬令期間晚上6點半至9點半，整點各有5分鐘的燈光秀。

縣長鍾東錦說，以前每次坐車夜間經過高速公路苗栗路段，看到新東大橋炫麗的燈光，就有一種「家到了！」的溫馨感覺，此次亮化工程，要特別感謝客委會和公路總局體諒苗栗財政艱困，高額補助經費，今晚雖然下大雨、天降甘霖，但不會澆熄大家對點燈的熱情，希望橋樑的照明如同燈塔般、指引著民眾及游子回家的方向。

楊長鎮指出，每次自台北往來苗栗、獅潭家鄉，遠遠看到新東大橋的夜間照明，就知道苗栗家鄉到了，後來熄燈後大家都覺得不習慣，客委會認為這也是一種無形的文化資源，決定中央、地方攜手合作，重新點亮新東大橋，也點亮回鄉的路。