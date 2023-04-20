財政部今日舉行報稅記者會，賦稅署長宋秀玲致詞時表示，為了鼓勵民眾報稅不用紙，今年報稅首次舉行全國聯合抽獎，只要在報稅期間網路報稅、手機報稅或者稅額試算線上、語音回覆、線上繳稅，都可以參加抽獎。

今年申報所得稅抽獎內容(圖／吳靜君攝)

財政部今日舉行2022年度所得稅結算申報記者座談會，宋秀玲會議上宣布好消息。根據資料顯示，頭獎獎金20萬元、總獎金上看465萬元，總名額1萬1836名。