中鋼鍍鋅鋼品SGCC RC12（使用廢鋼比率12%以上）2021年取得UL 2809再生材料含量驗證，排碳量更低的鍍鋅鋼品SGCC RC20（使用廢鋼比率20%以上）2021年底獲得UL 2809證書。中鋼公司生產的鍍鋅鋼品SGCC RC40（使用廢鋼比率40%以上），今年3月進一步通過UL驗證，不僅創高品級鋼品再生料占比認證之新里程碑，也符合下游客戶的用料需求。

中鋼表示， 近年來國際科技業大廠相繼要求供應商逐步提高再生材料使用比率，中鋼公司積極投入轉爐增用廢鋼再生料的冶煉方法開發，包括「煉鋼轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉升溫」等技術，以及建立嚴謹的廢鋼管理系統。

中鋼公司於前年及去年陸續推出高再生料(廢鋼)的低碳鋼材，分別成功生產SGCC RC12及SGCC RC20之高品級鍍鋅鋼品，並獲同為HP、康寧等科技大廠驗證之國際性公司UL頒發認證書。中鋼公司結合集團旗下子公司中龍鋼鐵公司之電爐串接轉爐冶煉製程，生產廢鋼添加量占比提高至40%以上的鍍鋅鋼品SGCC RC40，亦於今年3月順利通過UL 2809驗證。

面對全球鋼鐵市場競爭及2050年碳中和趨勢及挑戰，中鋼公司以2018年為基準年，完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規。

短程部分，中鋼公司採行「能源效率提升」和「使用再生能源」之路徑，目標2025年較基準年減碳7%；中程減碳路徑包括「高爐添加還原鐵」、「高爐噴吹富氫氣體」、「鋼化聯產」和「轉爐增用廢鋼」等，目標2030年較基準年從原先的減碳22%，將再向上提高至25%，以展現減碳決心；最後的長程路徑則為「使用混氫燃料」、「碳捕捉封存」及「氫基直接還原鐵製程」，朝2050淨零碳排的永續發展目標踏實前進。(記者張雅雲/高雄報導)