金子半之助同樣插旗LaLaport北館，限時前30名享第二件套餐半價。（品牌提供）

東京海鮮丼名店「日本橋海鮮丼辻半」，宣布27日首度插旗台中，並將於全新LaLaport北館登場；此外同集團餐廳「金子半之助」也將同時進駐，並於27日至30日首四日同步推限額前30組江戶前天丼套餐第二件套餐半價優惠。27日至5月14日單筆消費滿1000元，更將送日本橋海鮮丼辻半-＜瀧＞海鮮珠寶盒套餐85折電子優惠券。

日本橋海鮮丼辻半在2018年7月來到台灣微風信義，以獨步全台的「一丼雙吃」多達8至10種北海道直送的嚴選海味，注入自京都名菜「鯛茶漬け (鯛茶泡飯)」特色吃法，掀起社群討論。看好台中市場，歷時6年首度以Food Court美食街台灣唯一新店格，全新推出獨家超CP值300元級平價套餐菜單。

其中有4款海鮮珠寶盒所領軍的台灣獨家菜單－《瀧》 海鮮珠寶盒套餐：以生食級干貝搭配宛若珍珠般的魚卵、鯡魚卵、黑海松貝、天使紅蝦等7-8種頂級海味所組成的絢麗海鮮珠寶盒．套餐價499元；《櫻》 海鮮珠寶盒：以色澤如櫻花般的鮭魚為主角，再搭配多種頂級海味的海鮮團子，讓您能一口內品嚐到萬鮮匯聚的絕品海鮮丼，套餐價439元。《蘭》海鮮珠寶盒：以一整尾的天使紅蝦佐飛魚卵再搭配由7種頂級海鮮食材所組成的海鮮團子。每一口都讓人幸福滿滿。套餐價399元；《菊》海鮮珠寶盒：使用新鮮鮪魚與碎中鮪，再搭配天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、旗魚等海鮮食材，佐以三星蔥、小黃瓜以黃金比例特製成海鮮團子，再放上晶瑩魚卵成就華麗的海鮮珠寶盒。套餐價369元。

同集團日本第一職人天丼「金子半之助」以30公分穴子魚被網友譽為「天丼界天花板」，也將於27日正式進駐LaLaport北館，並推出慶賀開幕3重活動。第一重：於開幕首四日推出限額前30組江戶前天丼套餐第二件套餐半價優惠。第二重活動：27日至5月14日單筆消費滿1000元，就送日本橋海鮮丼辻半-＜瀧＞海鮮珠寶盒套餐85折電子優惠券。第三重：27日至30日當日加入香繼光集團會員，點江戶前天丼免費升級套餐，消費再享點數2倍送。