此番發言也呼應了前一日人稱聯準會「鷹王」、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）發表的談話。他直言聯準會應該繼續升息，因為最近的數據顯示通膨仍未消退，且可能繼續升高。

威廉斯在紐約大學「Money Marketeers」論壇舉辦的活動上發表演說，他表示「通膨仍然過高，我們將使用我們的貨幣政策工具來恢復價格穩定」。

威廉斯同時也是聯準會負責利率決議的「聯邦公開市場委員會」（FOMC）副主席，是僅次於聯準會主席與副主席的第三號人物。

威廉斯並沒有就貨幣政策接下來的動向發表個人看法，但明確指出美國央行最近發布的預測表明可能進一步收緊貨幣政策以降低通膨的前景。他也沒有反駁市場預期聯準會將如何處理利率的看法。

過去一年來聯準會大舉提高其短期利率目標。在今年3月底的會議上，該央行將其利率目標提高25個基點，至介於4.75%～5%。目前市場普遍預期在5月初的會議上，聯準會將再度升息25個基點，然後直到今年底都將維持利率不變。

威廉斯在談到上個月爆發銀行業危機迫使聯準會向銀行提供大量緊急貸款時表示，銀行業的壓力似乎正在緩解，狀況已經穩定下來，銀行體系仍然穩健且具韌性，但這些麻煩可能導致信貸成本增加以及取得信貸的難度升高，進而抑制經濟增長。

他表示，現在衡量這些影響的程度與持續時間仍為時過早，「我會密切關注信貸環境的變化，以及其對經濟可能造成的影響」。

在談到經濟與通膨時，威廉斯表示，雖然通膨率很高，但持續在降溫，他認為通膨將在今年放緩至3.25%，並在未來兩年內再度達到2%目標。勞動力市場仍然非常緊俏，但也在持續降溫，目前美國失業率處於非常低的3.5%，未來一年內可能升至介於4%～4.5%。

此外，威廉斯預期經濟增長將在今年放緩，然後在明年反彈，但他並不認為經濟會衰退，這與上周聯準會3月會議紀要中披露的觀點相反。

聯準會在3月會議紀要中指出，銀行業的壓力可能導致美國經濟在今年晚些時候陷入溫和衰退（mild recession）。這是自一年前開始收緊政策以來，聯準會第一次釋出這樣的警告。