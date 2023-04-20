為協助學生適性生涯探索，桃園市教育局今帶領市內約30名國、高中生到永平工商，體驗餐飲服務實務，由於部分參與者為高關懷學生，桃園春暉志工也陪伴參加，和學生們一起體驗製作中、西式料理。教育局盼透過「熱情服務、餐飲好食」這具教育意義的體驗活動，讓學生發掘自我技能的職業性向發展，掌握未來職涯方向。

桃園市教育局今於永平工商辦理青少年職業試探多元成長活動，桃園春暉志工也陪伴參加。（蔡明亘攝）

教育局表示，今日活動主要幫助學生適性生涯探索，使其具有選擇適合自己未來興趣與職業的能力，並結合反毒教育、職場實務激發學生潛能，強化學習動機也培養自信心，將學生導向正確認知，遠離高誘惑群體，屏除非法物質及藥物戕害，開拓心中職涯藍圖。

課程中，永平工商餐飲科教師帶領參與學生體驗製作中西式料理，老師展現精湛廚藝和擺盤巧思，讓學生看得目不轉睛，春暉志工們也陪伴學生一起完成一道道美食，並親自品嚐自己的作品。

教育局表示，盼藉職業探索多元體驗活動，啟發學生職涯性向，助其找到未來就學和就業的目標。（蔡明亘攝）

參與學生分享，過去曾上過類似課程，平時在家也會幫忙做菜並研究別人做的料理，對餐飲相當有興趣，今到永平體驗感覺特別新鮮，尤其是製作提拉米蘇後，自己回家也想試試看；另名學生也說，對餐飲領域十分嚮往，主動報名這次體驗，雖對書本不是很有興趣，但實作可以增進料理知識和一技之長，讓他更加確定未來方向。

「陪伴就是最好的輔導！」春暉志工張雅玲提到，今在課程中陪著孩子、協助完成作品，看見孩子們不僅學習到料理技能，也懂得互助團結合作相當感動；春暉志工李竹妹也說，參與春暉志工陪伴孩子的活動，讓她退休後的生活更有重心，今日孩子們參與體驗後，瞭解到往後人生職場有更寬廣的路可選擇，避免外界誘惑，也讓學生更有判斷力。

教育局表示，盼藉職業探索多元體驗活動，啟發學生職涯性向，助其找到未來就學和就業的目標，也讓學生瞭解各種職業的最新樣貌，另也透過體驗教育，從中學習面臨各種困難和阻礙時，須具備的知識與解決問題能力，激發信心與毅力，使學生能成為健康、自信、勇敢、會思考、有創意、具備社會適應力的現代青年，找出人生新方向。將持續與各單位合作，辦理各類高關懷學生多元體驗活動，維護年輕學子身心靈健康，營造健康清新友善校園環境。