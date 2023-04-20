此外，受制買盤熱度不足，PVC、PP持平外，LLDPE小跌5美元；LDPE、ABS下滑30美元、25美元。利差相對穩健的EVA也出現高檔拉回整理，連二週下挫100美元，每噸報價跌破1800美元整數關卡，來到1725美元。

分析師認為，石油和化工行業景氣指數去年四季開始景氣指數開始回升，底部趨穩已顯現。OPEC核心成員國從5月起新增的減產幅度高達115萬噸/天，意味第二季中下旬全球原油市場可能提前進入緊缺階段；在這種狀況下，塑膠、化工市場整體發展可望逐步趨好。

廠商表示，大陸SM因工廠配送貨源增多，部分貿易商逢低補空，加上美國調油需求較好，帶動乙苯消化，導致去歐洲SM減量，支撐亞洲SM區間震盪走堅。目前SM產能操作率提升至69％，EPS/ABS開工平穩，但原料採購跟進乏力。

大陸PVC社會庫存51.97萬噸，因下游採購積極性不佳，難予較強向上驅動，加上市場預期海外印度需求趨緩，台塑5月PVC外銷報價或進一步下調，PVC價格區間震盪。後續春檢行情下供應縮量能否有效去化庫存成為關注點。

大陸PP因檢修高位及成本支撐尚可，給予一定支撐，整體供需矛盾有限，後市震盪偏弱概率較大。PE受制庫存增加，供應壓力仍存，下游需求跟進緩慢，對現貨形成短期壓力。