中國大陸近年來多次對我國農、漁產品單方面禁運，造成我國農民生計受損，政府對此也表達強烈抗議，農委會主委陳吉仲也稱要向世界貿易組織(WTO)提出抗告。國民黨立委王鴻薇今( 20 日)在臉書表示，她質詢政院經貿談判辦公室，發現農委會根本沒有要求向WTO控訴，「農委會和陳吉仲欺騙國人，而且是一直在騙」。

王鴻薇表示，過去中國大陸暫停台灣產漁品輸入，陳吉仲數次說將狀告WTO，農委會也堅定向國人說「提告一次不行就提告兩次」，但直到今日，行政院經貿談判辦公室網站上公告，我國以原告身分向WTO提出控訴案件中，農委會一件都沒有。

王鴻薇今日在立法院質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，詢問「我國於WTO以原告身分提出控訴的案件是否有任何對中國大陸提出的控訴？是否有農委會提出的控訴？」楊珍妮均表示，「沒有對中國大陸提出的控訴，也沒有接到農委會要求向WTO提出控訴。」

「農委會和陳吉仲欺騙國人，而且是一直在騙」，王鴻薇指出，質詢內容間接證實了農委會過去對外界說要對中國大陸禁止台灣農產品向WTO提告，根本就是謊言，所謂要透過WTO解決台灣農漁產品被禁止輸陸，根本是不折不扣的「大內宣」忽悠國人，欺騙社會。

王鴻薇認為，我國農產貿易極度依存地緣關係，農民如果真的受到不合理待遇，她也支持政府用正當管道為國人發聲，但不論是缺蛋、物價上漲，農委會一次又一次遇到問題都用欺騙的方式處理，農委會主委陳吉仲不適任應該下台，負起他應有的政治責任。