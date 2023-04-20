國巨今天舉行線上法說會，終端客戶庫存調整及逢農曆年工作天數較少影響，國巨第1季合併營收260.96億元，較上季減少9.5%，並較去年同期減少13.4%，單季合併毛利率為33%，較上季減少3.5個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點，營業利益為49.2億元，營業利益率為18.9%，較上季減少1.7個百分點，並較去年同期減少6個百分點，非營業項目淨收入為5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元，單季歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為41.32億元，較上季減少0.8%，並較去年同期減少33.8%，單季每股盈餘為9.9元。

就產品比重來看，今年第1季MLCC營收佔比為21%，鉭質電容(Tantalum)營收佔比約18%、磁性元件(Magnetics)營收佔比約29%、電阻(Resistor)約佔14%、其他約佔18%。

展望第2季，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。