中華汽車深耕台灣商用車市場逾50年，為了迎接電動車時代來臨，推出高續航力、充電速度更快的全新車款「中華菱利E300」，並且在既有廂車版本下，跨足貨車市場，推出E300貨車車型，以滿足客、貨兩用需求，全車系皆支援CCS1 DC直流快充，在NEDC測試條件下貨車版本續航里程最高可達到326公里。

中華汽車表示，中華菱利E300具有22.4kgm高扭力值，起步爬坡更有力，並提供奶蓋綠車色新選擇，且全車系標配電動摺疊後視鏡、定速系統等便利仕樣配備，能輕鬆對應生意上的各種狀況並提供良好駕馭感受。車電分離價只要59.2萬元起，陪伴頭家一同邁向電動車時代。

中華菱利E300電池容量為42.6kWh，同時支援CCS1 DC直流快充，電量從0到80%，僅需約45分鐘的時間，充電10分鐘約可行駛45KM，為時間即金錢的頭家們大幅度省下充電時間，不管是短程訂單，還是較長的送貨路程，皆可為車主們降低里程焦慮，也不需擔心充電時間耗時過久。

全新中華菱利跨足貨車市場推出E300貨車車型。（中華汽車提供）

隨著政府積極投入充電樁基礎建置，預計2025年充電樁建置計劃將擴建至7800個，以提供國人更便利的充電環境，加速台灣電動車市場成長。中華菱利電動車充電規格採用J1772(慢充)及CCS1(快充)，是市場上普遍的充電樁規格，消費者均可於充電站進行充電。

中華汽車將提供車電分離方案，讓消費者只需負擔車體價格（不含電池），即可輕鬆入手電動商用車，車電分離車價最低只要59.2萬元起，並採取每月支付電池月租費的租購方式，每期2990元起。