交通部推動加速擴大吸引國際觀光客方案，但作業要點遲未公布，官方沒有正式宣布，底下旅行社也不敢輕舉妄動，邊境開放超過半年卻還端不出大手筆的國際行銷，讓許多業者質疑政府效率和拚觀光的決心，學者也直言是落後鄰國2步。

根據交通部觀光局規劃，將有50萬份5000元消費金讓自由行旅客抽獎，旅客可在桃園國際機場、台北松山機場、台中清泉崗機場以及高雄小港機場，以抽籤方式決定獲取資格。另有高鐵票優惠、水果禮盒券、半日遊或1日遊等優惠。

團客部分，招攬或接待至少3日2夜的入境團體，按人數規模及停留夜數，每團最高有5萬元獎勵金。

有多名旅遊業者私下批評，該方案已經講了2個月以上，卻遲遲沒有定案，而業者得到官方正式宣布前，又怎敢以此到國外行銷攬客？台灣解封已慢於其他國家，攬客、行銷又不積極，讓人看不到政府拚觀光的決心。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，台灣的國際行銷這塊確實稍慢，以香港為例，很久之前就公布要送50萬張機票，這招早了台灣2步，首先是買機票對航空公司紓困，再來是到國外送機票行銷。而台灣解封半年，相關方案還在討論階段，連第1步都還未跨出，是導致出境人多、入境人少的因素之一。

黃正聰說，觀光政策反應慢半拍，關鍵在於之前的行政院觀光發展推動委員會（政官推）有政委在全方位協調部會推動觀光，但現在已沒有這套機制。