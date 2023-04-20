雲林縣台西鄉20日有部分魚塭出現黑色漂浮物，漁民表示中午左右發現魚塭水面浮著一層黑色漂浮物，看起來像含有油脂的落塵，擔心文蛤等養殖物受損，立即通報縣環保局，環保局說目前發現數處魚塭有黑色漂浮物，可能是汙染物或藻類，已派員採樣，待化驗後進一步釐清其來源與原因。

台西鄉民代表陳文求本身也是養殖漁民，20日雲林沿海下起大雨，他擔心水質變化守在魚塭旁，中午左右發現魚塭水面出現一層黑色漂浮物，連絡附近地區漁民，得知不少魚塭都有相同情況，若是有害物質，文蛤、虱目魚、蝦子等養殖水產可能因此受損。

陳文求表示，目前水產養殖物尚未出現死亡情況，但漁民們主要是想知道黑色漂浮物到底是什東西？是有害物質的話就要盡快想辦法因應，避免魚、蝦、文蛤變病，若是無害物質，則依一般處理方式加以清除即可，他並沒有指控是六輕造成的汙染，確切原因要等化驗結果出爐才能確定。

環保局說，接獲通報立即派員前往台西採集黑色漂浮物，若是汙染物將依法開罰，但也有可能是水底藻類因天氣變化浮出水面，為確保漁民權益，會持續進行相關調查。

六輕指出，為釐清黑色漂浮物成分，已請學術單位協助採樣化驗。20日風向是由南往北吹，六輕廠區位於台西的北方，即使有飄浮物也不會落到台西地區，且廠區運轉正常，並不會產生飄浮物。

漁民說，之前曾發生六輕落塵汙染事件，因此大家都會擔心，希望相關單位查明原因，不是落塵汙染的話最好，把黑色漂浮物清除便可繼續養殖，若是落塵汙染導致日後養殖水產物死亡，則會依法提出求償。