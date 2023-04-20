金曲歌王許富凱（中）首度挑戰音樂劇《同學會！同鞋~》，就一肩挑起男主角的重責大任，演出傻憨公務人員。（羅永銘攝）

金曲歌王許富凱（中）首度挑戰音樂劇《同學會！同鞋~》，就一肩挑起男主角的重責大任，演出傻憨公務人員。（羅永銘攝）

金曲歌王許富凱（左）首度挑戰音樂劇《同學會！同鞋~》，就一肩挑起男主角的重責大任，演出傻憨公務人員。（羅永銘攝）

趙詠華（圖中）出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會，並現場彩排演出。（羅永銘攝）

趙詠華（圖中）出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會，並現場彩排演出。（羅永銘攝）

趙詠華（圖中）出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會，並現場彩排演出。（羅永銘攝）

凱爾（後排左起）、藍鈞天、許富凱、王冠鏡，謝佳見（前排）出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會。（羅永銘攝）

金仁馨（後排左起）、范瑞君、趙詠華，賴雅妍（前排）出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會。（羅永銘攝）

范瑞君（前排左起）、金仁馨、賴雅妍、趙詠華、凱爾（後排左起）、藍鈞天、謝佳見、王冠鏡、許富凱出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會。（羅永銘攝）

金曲歌王許富凱(右)首度挑戰音樂劇，就一肩挑起男主角的重責大任，演出傻憨公務人員，暗戀戲劇女神賴雅妍（左）大學生，深情換得最終老來伴。（羅永銘攝）

藍鈞天（左起）和金仁馨出席《同學會！同鞋~》音樂劇彩排記者會，兩人在劇中也有不少對手戲。（羅永銘攝）

金曲歌王許富凱首度挑戰音樂劇，就一肩挑起男主角的重責大任，演出傻憨公務人員，暗戀戲劇女神賴雅妍大學生，深情換得最終老來伴。《同學會》感動走北中南巡演，許富凱忍不住在謝幕時感動落淚，表示「真的太不容易了」。

金曲歌王許富凱二月於高雄衛武營演出音樂會，適逢父親病危，許富凱表示，父親跟我說過，不要只唱歌，也要多多做別的事情。這次嘗試音樂劇，也是希望能開展戲劇的能力。劇團分享謝幕時許富凱在台上感性對母親喊話，「媽！我畢業了，以後我們家就靠我了！」為了找出坐在台下的母親，許富凱請母親舉手，沒想到台下卻有10幾位富凱的親友跟著舉手，讓富凱忍不住笑說，「我媽媽只有一位！」

這次彩排記者會，劇團特別釋出兩段劇中重要串燒歌曲，歌曲中串起時代經典歌曲，例如張兩生〈 我的未來不是夢〉、林曉培〈 心動〉‧等，以及回憶小物及歷史大事件，例如「五燈獎熄燈」、「電子雞」、「921 大地震了」、「野百合學運」。各段音樂長達近 5 分鐘，負責演唱的趙詠華與許富凱，堅強的演唱實力，讓觀眾就像是搭乘時光機，一下子就回到80年代。

《同學會！同鞋~》音樂劇集結超強製作園隊，由音樂精靈黃韻玲作曲、全能創作詞人黃婷作詞、全民大劇團謝念祖編導；找來唱將賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、張丹瑋、金仁馨、王鏡冠，成為最強同學會。

《同學會！同鞋~》音樂劇本週4／21－4／23將於士林北藝中心連演四場，人氣超高近乎完售。20日舉辦彩排記者會，同學們更開心宣布，《同學會！同鞋~》將於8月26－27於國家戲劇院加演。