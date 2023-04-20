由於疫情影響，花東已有3年沒有國際包機載客到花東旅遊，立法院交通委員會召委許智傑、立法委員劉櫂豪今天到台東豐年機場聽取觀光局說明花東包機推動狀況，交通部長王國材認為行銷不足，要求今年目標達到17架次。

觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台計畫，時間從2023年至2025年，獎助對象是經營國際包機的國內外航空公司或旅遊業者，由台灣以外地區無定期航班的機場飛航至花東地區機場，包機旅客須為非中華民國籍或有居留權的華僑或他國人士。

觀光局說明，獎助條件最低門檻每架次50名旅客以上，日本地區每架補助新台幣38萬5000元（或日幣137 萬5000元），韓國及東南亞33萬5000元（或韓元1200萬元），港澳、菲律賓、其他客源及大陸地區28萬5000元（或美金9300元）。

觀光局長張錫聰說明，2018年包機到花東共34架次，2019年28架次、2020年21架次，此後都沒有。

王國材則以疫情之前2018年的34架次為基準折半，要求觀光局今年至少達到17架次的目標，明年恢復34架次，接著就以50架次以上為目標，他強調，「要設定目標才會積極推動」。

王國材說，解封後為加速擴大吸引國際觀光客，交通部動用53億元預算獎助來台旅遊，但外館及旅行社在國外的行銷不足，很多國外遊客根本不知道，希望觀光局將53億元的擴大觀光客補助，及國際包機獎助，透過外館及旅行社行銷，攬客到花東。

劉櫂豪表示，台東縣包含台東、蘭嶼及綠島總共3個機場，其中台東機場跑道於2006年完成整建拓寬後，為提升滑行道及停機坪服務品質，爭取8.12億元辦理空側道面改善，除了優化台東機場服務品質外，更能配合地方未來國際包機需求供大型機型B737-800起降，促進觀光發展。而蘭嶼機場跑道1964年興建至今，道面老舊，表層風化，他爭取9.97億元辦理跑道整建，並督促民航局整建期間營運不中斷，確保居民的交通權益。