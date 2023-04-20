大稻埕悠閒的河岸風情，吸引許多民眾前來捕捉夕陽美景。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

雙層餐車沿途行經指標性景點，讓民眾飽覽城市風光之餘同時品嘗五星級美食。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

日本4月底將迎來黃金周長假，據調查，台北人氣攀升，成為日本民眾於黃金周旅遊地點第二名。北市觀傳局指出，日本知名生活雜誌《BRUTUS》最新一期刊物也以「台北」作封面，位於遼寧街的現撈海產店在霓虹燈招牌映襯下，展現台灣豪爽的熱炒文化及台北夜生活樣貌，展現台北多元觀光魅力。

觀傳局指出，最新一期的《BRUTUS》以「久違的海外，從台灣開始」為題推出台灣特輯，深入探索台北市等台灣6大縣市，除了封面呈現的熱炒文化，雜誌內文也專篇推薦台北市的美食及景點，包含逛街與美食「第一熱區」大稻埕及中山商圈周邊，北市雙層餐車更獲推薦為「不可不知的美食體驗」。

觀傳局也說，台北美食琳瑯滿目，無論平易近人的台式蛋餅、牛肉麵、滷肉飯、精緻的西式甜點下午茶，或是米其林料理，無時無刻滿足老饕的味蕾，本期《BRUTUS》還特別收錄15頁的專冊，透過7位台灣美食家帶路方式，列出台北從早餐、午餐、下午茶到晚餐、宵夜的美食推薦清單。

觀傳局指出，本次獲日媒推薦的雙層餐車，是台灣目前唯一能感受車上餐廳的創新旅遊體驗，旅客除可居高臨下、從不同視角欣賞信義商圈的指標性建築及景點，更可品嘗星級旅館推出的精緻美食，近期也會配合母親節、端午節推出超殺優惠。

觀傳局長陳淑慧補充，近期正盤點台北夜間觀光資源、串連夜間旅遊行程，提供旅客更多元旅遊體驗，同步規畫台北小旅行路線，涵蓋文史記憶、特色街巷、信仰文化等主題，期讓國內外旅客輕鬆暢遊台北城，感受台北多元文化。