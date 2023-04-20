雲林縣2021年國際偶戲節的主視覺設計以「武林天下」為題，以現代插畫呈現布袋偶戲經典角色，繼去年獲2022年金點設計獎章、IDA第16屆銀獎與青銅獎，最近又傳來榮獲IF設計獎消息。

該作品由曾任金曲獎視覺統籌的顏伯駿所設計，他大膽改造雲林偶戲節的視覺印象，以吸引更多年輕族群的注意，已連續獲得3個國際獎項肯定，最新得到的是國際「IF」大獎視覺設計獎。

雲林縣2021年國際偶戲節的主視覺「武林天下」勇奪2023年IF設計獎。（雲林縣政府提供）

文化觀光處長陳璧君指出，顏伯駿設計的「武林天下」，從88個國家競爭中脫穎而出贏得IF大獎，大大增加雲林布袋戲的國際能見度，這也是雲林縣府首度獲得IF設計獎。

陳璧君說，雲林縣老牌活動「雲林國際偶戲節」近年來她一直朝向年輕化而努力，做法包括結合新型態新科技、提高活動辦理規格等，連續獲得國際獎項就是最好的肯定。

縣長張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，縣內布袋戲團的流派各具代表性，興建於虎尾鎮的臺灣第一座布袋戲傳習中心明年將完工，盼能使布袋戲與世界接軌，日前她率團至法國、荷蘭考察博物館、美術館，並與法國國立沙勒維高等偶戲藝術學院簽署合作備忘錄，穩扎穩打把布袋戲推向國際。