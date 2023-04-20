華語流行女歌手、演員、時尚寵兒李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen），去年宣告華麗回歸演藝圈，一出擊就獲得廣大迴響，每次在社群媒體po出的新動態也都會引發粉絲熱烈關注及討論，這次大方秀出苦練舞蹈成果，果然造成熱議！

她最近在Instagram（IG）上分享了一段練舞的影片，展現出相當有爆發力的舞蹈實力，她的舞蹈功力從Dream Girls和《相信你》時期就已經展露無疑，但現在的舞蹈更為精進。不僅有自信，還更有力量和技巧，完美展現出健美身材與時尚風格，不愧是C-pop的舞蹈公主。

值得注意的是，雖然只是隨性的跳舞練習，Tia仍不忘時尚，身穿Wardrobe.NYC x Hailey Bieber系列長褲和限量版Tiffany x Nike Air Force One運動鞋，果然時尚偶像當之無愧。

影片發佈後，擁有970萬IG粉絲的泰國人氣男星Boy Pakorn（Pakorn Chatborirak）在她的IG留言，稱讚Tia的舞蹈練習並邀請她到泰國作為巡迴演出的第一站 。Tia的舞蹈練習是否意味著即將展開#EmpowerHer的巡迴演出？

泰國人氣男星Boy Pakorn（Pakorn Chatborirak）在她的IG留言稱讚練舞影片 (翻攝自Boy Pakorn官方粉絲團)

擁有130萬IG粉絲且居住在新加坡的印尼女演員Marissa L Nasution，也在她的IG影片下留言：「我們都應該將人們聚集在一起而不是分化他們，在#EmpowerHer下團結起來爭取更大的利益。」，並表示很期待Tia前往新加坡，而新加坡是否成為#EmpowerHer巡迴演出的第二站？吸引網友熱烈討論。

新加坡的印尼女演員Marissa L Nasution也在她的IG影片下留言 。(翻攝自Marissa L Nasution官方粉絲團)

Tia更在自己的IG寫下「當可以愛的時候，為什麼要恨？」，可見她有一顆寬容大量的心，#EmpowerHer使她變得更正面，大方擁抱負能量。

李毓芬除了發表最新練舞影片外，在IG上更看到她以首位C-pop女藝人登上英國《TMRW》雜誌的封面，身穿Alexander McQueen，完美展示時尚霸氣風格，這也是繼登上《Vogue》與《Rollacoaster》雜誌封面後，第三次登上國際知名雜誌封面。

李毓芬是首位C-pop女藝人登上英國《TMRW》雜誌的封面 (李毓芬官方粉絲頁提供)